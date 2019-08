l presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos políticos reducir en 50 por ciento sus gastos y regresar el dinero a la Secretaría de Hacienda. En conjunto, el año próximo recibirán del Instituto Nacional Electoral (INE) 5 mil 239 millones de pesos. Andrés Manuel no aclaró si su exhorto es para que devuelvan sólo los recursos del instituto federal o también se refiere a otros 5 mil 239 millones que recibirán de los gobiernos estatales, es decir, en total serán más de 10 mil millones. No pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas , expresó. Se trata de un llamado respetuoso a los dirigentes: no es una orden, no es por la fuerza , sino un exhorto.

Ombudsman social

Asunto: el dinero de la mamá fallecida.

Mi madre tenía una cuenta en Banorte; ella falleció el 24 de febrero de 2014 y mi hija quedó como beneficiaria de dicha cuenta. Sin embargo, no tuvimos conocimiento de su existencia hasta hace un par de meses que, literalmente la descubrió mi hermano. Comenzamos a hacer los trámites de reclamación en el banco; un día me mandan en un correo que necesitaban la hoja de beneficiarios que tenía mi mamá; por supuesto, no la tengo ni tengo posibilidades de conseguirla. Me enteré de que ellos tampoco la tienen; intenté tramitarla en la Condusef, sin embargo, el día que fui me dijeron que la reclamación ya no procedía, ya que habían pasado los cinco años que marca la ley, y que el único recurso era la buena voluntad del banco. Son alrededor de $100,000.00.

Gloria Alicia Castro (Gmail)

R: A veces se dan los milagros.

Twiteratti

Estoy siendo linchada por los medios y está en riesgo mi integridad , se queja Rosario Robles. ¿Cómo la ven? Me siento conmovido ... ¿Pero qué tal cuándo estaban desviando el dinero?

@Mike_Oviedo

