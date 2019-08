Financiar matemáticos

s una pena que el gobierno no financie la participación de niños matemáticos en competencias en otros países. Es encomiable que particulares, como Guillermo del Toro, financien a estos niños que regresaron cargados de medallas. Gracias, Guillermo.

Álvaro Carlos Aldama y Luebbert

Acerca del ataque en El Paso, Texas

Luego del ataque terrorista contra mexicanos en El Paso, Texas, la buena noticia, si puede haber alguna después de la muerte de ocho paisanos, es que los terroristas se quedan allá, detrás del muro de la ignominia, con todas las armas que el propio negocio les brinda, dentro de un país cuyo presidente, tras contagiarlos de su odio y su racismo, los tilda de locos. Lo único que cabe es recomendar a los paisanos que radican ahí, que van de paseo o de compras, permanecer con los oídos y los ojos atentos ante nuevas amenazas.

Benjamín Cortés Valadez

Del séptimo Congreso Nacional de Rumbo Proletario

Informamos que el séptimo Congreso Nacional de Rumbo Proletario fue una reflexión colectiva, una construcción de lineamientos políticos sobre el ¿qué hacer? y ¿cómo hacer? en la actual lucha social y de clase. El congreso centró su atención en el hecho fundamental del actual periodo, esto es, una inicial revolución política en curso. Esta revolución es la construcción concreta de dos grandes movimientos sociopolíticos; el primero es un movimiento político-electoral, y el segundo es un movimiento comunitarista. Es un error creer que el actual cambio es sólo obra del movimiento político electoral. Desde el primer movimiento a esta revolución de la llamada Cuarta Transformación; desde el segundo movimiento a este cambio también podría llamársele construcción de una vida comunitarista alternativa al capitalismo. El congreso reflexionó sobre muchos otros problemas de la vida nacional y mundial. En una próxima conferencia de prensa informaremos con amplitud sobre esas otras cuestiones.

Voceros del Colectivo de Reflexión en la Acción Rumbo Proletario: Guillermo Justiniani, Eugenio Hernández, Gabriela Arteaga y Jorge Ernesto Hernández

Consejeros del INE en deuda con el pueblo

Con relación a la nota que indica que el INE descarta suspender las emisiones matutinas de Andrés Manuel López Obrador, vale la pena recordarles a sus consejeros (del INE) que están en deuda con el pueblo mexicano en dos vertientes: disminuir sus intolerables y descomunales salarios y proponer asumir las elecciones en cada entidad federativa con la consiguiente desaparición de los institutos electorales locales. El ahorro sería considerable en beneficio de México.

José Lavanderos

¿Evaluarán a los docentes?

Con la implementación de la nueva reforma educativa se espera que cambien las reglas del juego, la reforma peñista responsabilizaba a los docentes por los malos resultados que obtenían cuando indebidamente los examinaban; ahora, esto es para revertirse, que sean los maestros los que responsabilicen a las autoridades por la mala formación de docentes.

Se ha demostrado que el Estado como educador no ha sabido fortalecer al sistema educativo, tal vez lo que haga falta es que el Estado sea solamente promotor de la educación y que sean los profesores quienes dejen su papel de instructores para que se conviertan en educadores; esto obliga a pensar que el actual gobierno no debe considerar a la evaluación como la única vía para favorecer la profesionalización de los maestros, en caso de que no cambie el sentido de la evaluación, los docentes estarán en riesgo de reproducir esquemas dominantes y alienación hacia los alumnos.

Ramiro Espino de Lara

Conalep cercena derechos laborales

Licenciado Andrés Manuel López Obrador: la semana pasada me entero por los medios de comunicación de su postura referente a la libertad sindical; no entiendo, entonces, las razones por las cuales en el Conalep Ciudad de México, los directores, jefes de formación técnica de los planteles Álvaro Obregón II, Ticomán, Venustiano Carranza I y Venustiano Carranza II se niegan a entregar la carga horaria para el próximo semestre y manifiestan cumplir las instrucciones de Miguel Ángel Núñez Pérez y María Sonia Moreno Cruz. Profesores que han laborado por años están en riesgo de perder su trabajo de no entregar la autorización que otorga el SudtConalep (sindicato). Es importante manifestar que en diversas ocasiones el sindicato referido, violando la ley, se negó a afiliar a compañeros docentes, hoy vulnerando también la ley y con apoyo de las autoridades buscan afiliar compañeros condicionándolos con sus situaciones laborales y económicas, se cercenarán derechos laborales, se denuncian estos hechos; considerando indispensable que el Conalep como institución pública educativa debe respetar las leyes de este país, sus autoridades y administradores dejen de sabotear la labor presidencial