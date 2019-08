David Brooks

Periódico La Jornada

Jueves 8 de agosto de 2019, p. 25

Nueva York. Donald Trump fue recibido con protestas y otras muestras de repudio en Dayton y El Paso, y el mismo día en que llegó al sitio de lo que algunos califican como el peor ataque contra la comunidad latina en la historia moderna de Estados Unidos, su régimen llevó a cabo lo que llamaron la mayor redada de trabajadores inmigrantes latinoamericanos jamás realizada.

De hecho, pocas horas antes de que Trump arribara a El Paso para visitar una ciudad que sufrió lo que algunos calificaron como el peor ataque contra la comunidad latina en este país, su régimen realizó la mayor redada en la historia de migrantes en sitios de trabajo en un solo estado, según las autoridades, intensificando la sensación de peligro para la comunidad latina.

Unos 600 agentes de migración realizaron redadas de siete plantas procesadoras de carne de pollo en Misisipi, donde arrestaron a 680 trabajadores, en su mayoría latinoamericanos. Niños y jóvenes atestiguaron cómo sus padres, esposados, fueron llevados a un hangar militar, donde los procesaron, reportó la agencia Ap.

En tanto, Amnistía Internacional emitió una alerta para viajantes a Estado Unidos ante niveles altos de violencia con armas en ese país .

En Dayton, primera escala de su gira por las dos ciudades que juntas sufrieron la pérdida de 31 personas y decenas de heridos en atentados investigados ahora como terrorismo doméstico , Trump evitó aparecer en público y acompañado de su esposa, Melania, visitó un centro médico y sostuvo una reunión con funcionarios de seguridad pública. Mientras, manifestantes coreaban haz algo y varios políticos que representan a la ciudad y al estado le exigieron que deje de usar retórica racista y que promueva mayores controles de armas.

Rumbo a El Paso, al concluir su visita en Dayton, rechazó las versiones de los medios de que su gira fue repudiada por las comunidades locales, afirmando que esas versiones son parte de una maniobra política de sus opositores. Desde su avión emitió tuits atacando a la alcaldesa de Dayton, Nan Whaley, y al senador federal del estado de Ohio, Sherrod Brown, por lo que percibió como críticas contra él, todo durante la gira supuestamente dedicada a promover la unidad y la empatía nacional ante las tragedias.