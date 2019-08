Los litigantes criticaron que el cargo de Sanz Rivera (español naturalizado mexicano desde 1982) haya sido creado por Blanco Bravo para que su ex agente deportivo se hiciera cargo de las funciones que le corresponden como mandatario, como sucedió cuando fue alcalde de Cuernavaca (2015-2018). En esa ocasión creó para él la secretaría técnica del ayuntamiento.

Indicaron que del 27 de julio al 7 de agosto el gobernador no ha acudido a un solo acto público en la entidad, pese a que sus subalternos niegan que esté de vacaciones en Brasil.

Cuernavaca, Mor., Quien debe gobernar Morelos es el secretario general de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, no el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, ante la ausencia del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, opinaron integrantes del Foro Morelense de Abogados.

Sobre si el gobernador está de vacaciones en Brasil, conozco al gobernador y no le gusta mucho aparecer en público. No sé si esté en México o no, pero desde el punto de vista jurídico, quien debe gobernar el estado es el secretario de Gobierno , aseguró Sotelo Salgado.

Explicó que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Estado, el mandatario ejerce las funciones de gobierno y en segundo lugar el secretario general, pero si José Manuel toma muchas decisiones por la confianza que Blanco Bravo le tiene, creo que él también será responsable de los aciertos y desaciertos , dijo.

Recordó que antes de que el gobernador iniciara su gestión, el primero de octubre, propuso al Congreso local una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a fin de crear una supersecretaría para José Manuel Sanz Rivera, quien se convirtió en jefe de la oficina de la gubernatura.