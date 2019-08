Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2019, p. 31

La mitad de los niños y adolescentes viven en pobreza: 19.5 millones. De ellos, hay 3.7 millones que están en pobreza extrema. Se trata de uno de los grupos vulnerables identificados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuya condición no ha cambiado en una década, ya que en 2008 en esta situación estaba 53.3 por ciento de la población.

Los adultos mayores, de 65 años en adelante, también tienen una alta proporción de pobreza, ya que 41.1 por ciento (4.3 millones) en 2018 estaba en pobreza, mientras en 2008 eran 44.9 por ciento (2.3 millones), indica la Medición de Pobreza 2008-2018.

El Coneval ubicó también a la población indígena con altos índices de pobreza, ya que el año pasado en esa situación estaba 74.9 por ciento de esa población (5.3 millones de personas), contra 76 por ciento de 10 años antes (5.5 millones).

Ingresos laborales insuficientes, la causa

La causa de la pobreza son los ingresos laborales insuficientes para garantizar niveles mínimos de bienestar, la mayoría de trabajadores mexicanos están mal pagados y sin acceso efectivo a la salud y a la protección social, señaló Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En un análisis sobre el informe presentado el lunes, indicó que es una fotografía del fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto y el punto de partida del reto que enfrenta el gobierno de López Obrador.