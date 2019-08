¿Q

ué necesidad tiene la 4T de estrechar vínculos entre religión y política? Justo cuando aspira a separar la economía de la política. Comparto la preocupación por la crisis ética del México contemporáneo, pero no acompaño hacer uso de las iglesias para moralizar la sociedad. Está en riesgo construir una nueva forma de Estado confesional. La relación entre ética y política es un debate filosófico antiquísimo. La idea de crisis es obligada referencia a la eclosión de valores y a las huellas en la historia del pensamiento, es decir, al incesante cuestionamiento de los principios. Caracterizar la crisis del tejido social consiste en tomar una posición con respecto al significado que le atribuye a la ética.

Comparto la inquietud por la circunstancia. La violencia convertida en barbarie, la inseguridad que lacera el temple y la corrupción que indigna la comprensión, son factores que han permeado todas las capas de la sociedad. México ha venido perdiendo rumbo. Se entró a la deriva en una larga noche oscura. Los señores de la política fueron voraces y defraudaron la confianza de los ciudadanos. Se asiste a una crisis ética sin precedentes en este país. Bajo los gobiernos de Calderón y Peña Nieto el país implosionó, entró en una larga deriva. Por fortuna, este cúmulo de presión y tensiones sociales reprimidas tuvieron válvula de escape en las elecciones de 2018. La explosión social fue total, histórica y pacífica. Se dirimió en las urnas de manera contundente una eclosión de esperanza.

La crisis de valores es la crisis de la cultura. Las iglesias no escapan y me atrevo decir que también toca las prácticas religiosas. Las iglesias y las pastorales también han fracasado en forjar una cultura del diálogo, paz, tolerancia y de los principios. Sin embargo, no podemos soslayar que la mayor crisis cultural la encontramos en la cultura política. La lucha, sea tersa, encarnizada o pactada por el poder, ha llevado a deformaciones calamitosas. Lo político se ha disminuido a lo electoral, a la contienda de las urnas como horizonte de largo plazo. El ejercicio del poder se convirtió en un cínico juego de espejos. Desde la cañería del sistema se pactan acuerdos. La clase política fue tasando la realidad por cuotas de poder, repartos voraces y equilibrios imperfectos. Era el reino de los intereses particulares; floreció el imperio de camarillas cuyo móvil es el provecho propio. ¿Esta lógica pervertida ha desaparecido con la 4T?