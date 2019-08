P

oco a poco, los amos del país (Andres Manuel López Obrador dixit, 2010) se van reponiendo del aturdimiento causado por 30 millones de votos en 2018, y empiezan a mostrar sus colmillos: un dizque Proyecto de nación de largo plazo , al que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), denomina Alternativa por México .

Liderado por el empresario regiomontano y ultramontano Gustavo A. de Hoyos Walther, el referido proyecto fue pensado por un excelso equipo de intelectuales fifís de extrema derecha, que ya han trazado las metas de su hoja de ruta y objetivos: impedir que México se convierta, primero Dios, en otra Venezuela . Y para ello, aspiran a reclutar 6 mil 600 jóvenes, de los que surgirán cerca de mil 320 líderes, que tras ser seleccionados y capacitados se convertirán en agentes ciudadanos del cambio .

Una chulada. Pero una chulada con ingentes recursos y pensada para confrontar con el populismo de AMLO, y el de empresarios comprometidos a impulsar los programas educativos y de inserción laboral del gobierno nacional. Que, asimismo, trazaron su hoja de ruta: ayudar, durante el sexenio, a 15 millones de jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años, a través de programas específicos.

A ojos vistas, el proyecto de la Coparmex responde a lo que el sociólogo inglés Michael Young (1915-2002) llamó ascenso de la meritocracia ( The rise of the meritocracy, 1958). Sólo que los chicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), ideólogos del proyecto, se lo tomaron en serio. Pasando por alto que Young escribió su libro en clave satírica, así como Jonathan Swift (1667-1745) recomendaba comerse a los niños para solucionar el hambre y la pobreza.

Cosa que sorprende. Pues dicen que en el ITESM son de excelencia académica . Como fuere, la noción de meritocracia (forma de gobierno basada en el mérito de los mejores ), tampoco fue inventado por Young. Con otras acepciones, la idea se remonta a la república ideal de Platón, o las enseñanzas del ultraconservador Confucio, reciclado mentor filosófico de la China comunista moderna.

Los jesuitas introdujeron en Francia las Analectas, de Confucio, y Voltaire, aventajado discípulo de la Compañía, escribió en 1770: “La mente del hombre no puede imaginar un gobierno mejor que el de China, donde todos los poderes están en manos de una burocracia cuyos miembros han sido admitidos después de exámenes muy difíciles (…) China es un país que premia la virtud y alienta el mérito: un campesino honesto y pobre se hace mandarín”.