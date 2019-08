La presidenta de la Primera Comisión de la Permanente, la senadora priísta Beatriz Paredes, resaltó que siempre se ha enviado como embajadores al Vaticano distinguidos políticos, sin carrera diplomática, como en su caso.

Yo no pedí el cargo

Barranco Chavarría respondió que él no pidió el cargo: Como periodista no puedo andar buscando chambas, pero el Presidente algo me vio .

El periodista fue ratificado por unanimidad, al igual que Aníbal Gómez Toledo, Graciela Gómez García, Roberto Rodríguez y Olga García Gillén, como embajadores en Arabia Saudita, Qatar, Jordania y Ucrania, respectivamente.