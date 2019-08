Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Aunque el gobierno federal no pretende cancelar contratos otorgados ni concesiones mineras, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en breve se concretará la integración de una mesa para la revisión de los problemas de la industria minera, tanto en lo laboral como en su impacto ambiental.

En esa mesa, precisó el jefe del Ejecutivo federal, el tema de la recuperación de cuerpos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos está incluido.

La integración de este acuerdo será bajo bases distintas a como se condujo la industria minera en periodos anteriores. Ya no es lo mismo, ya no se van entregar concesiones a diestra y siniestra, como se hicieron durante el periodo neoliberal. Está claro que son nuevas reglas; pero también no se van a cancelar contratos, no queremos que se cierren las minas que están produciendo; queremos que haya empleos .

Durante su conferencia de prensa, López Obrador fue cuestionado acerca del seguimiento oficial a los efectos que dejó el derrame tóxico al río Sonora –hechos que ya cumplen cinco años– por parte del Grupo México, y reconoció la necesidad de revisar el destino de los recursos del fideicomiso creado para poner remedio a ese accidente; si se hicieron o no las plantas potabilizadoras y cuál es la situación en este contexto.