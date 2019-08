Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2019, p. 5

La disputa comercial entre Estados Unidos y China no beneficia a nadie, pues en una guerra comercial nadie gana y, por el contrario, podría impactar a la economía mundial, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo cual hizo un llamado al diálogo a los gobiernos de ambos países para que alcancen un acuerdo similar al que México firmó con el país del norte con el fin de superar diferencias arancelarias.

Al mediodía, López Obrador sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con John E. Waldron, presidente y director de operaciones de Goldman Sachs. Buena conversación. Expresó su confianza en México , resumió el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales.

En multitemática conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo se dio tiempo para ironizar sobre los presuntos gastos de la Presidencia de la República para descalificar su veracidad: Ahora sacaron de que aquí en Presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto dinero. Yo no como chorizos, lo digo con todo respeto. Yo soy más de la butifarra de allá de Jalpa, se las recomiendo. Ya tampoco me gusta la moronga azul, no soy de la moronga azul .