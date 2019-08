El finado no contaba con identificaciones, por lo que autoridades establecieron como línea de investigación que se trataría de un migrante de los que pernoctan en el campamento ubicado a un costado del puente internacional Puerta México.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que no permitirá que se instalen en el estado centros de detención y hacinamiento y que el territorio estatal no servirá de campo de concentración ni levantará prisiones para dividir a padres de sus hijos. Advirtió que la contención migratoria no puede pasar sobre la soberanía y potestades de las entidades.