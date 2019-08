De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2019, p. 4

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) toda la información relacionada con el atentado en El Paso, Texas, en el que fallecieron ocho mexicanos, con el fin de que inicie un expediente por el delito de terrorismo, indicó el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien sostuvo que con ello se busca participar y tener acceso a las indagatorias que realicen las autoridades estadunidenses con el propósito de que se haga justicia e indagar posibles vínculos del presunto tirador con otras personas.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el gobierno mexicano mantendrá una postura firme ante Estados Unidos, pero a la vez prudente y que permita mantener buenas relaciones con el vecino del norte.

–¿Es posible ser más firme (en la relación bilateral)? –se preguntó al mandatario ayer, durante su conferencia de prensa.

–Sí, todo lo firme que sea necesario y también todo lo prudente que exigen las circunstancias. Tenemos que cuidar mucho la relación con Estados Unidos. Y sí, en efecto, es una relación importante, clave. Lamentamos muchísimo el que se presenten estos hechos en los que pierden la vida mexicanos y estadunidenses también, pero no tenemos ningún problema de conciencia, porque nosotros siempre hemos sostenido que no deben utilizarse medidas coercitivas, que no se debe aportar a la fuerza, que no se puede fomentar el odio, que no se puede azuzar a los pueblos para rechazar a migrantes.

Por su parte, Ebrard detalló que los cuerpos de los ocho mexicanos fallecidos en el tiroteo de El Paso ya fueron liberados . Se trata de cuatro mujeres y cuatro hombres originarios de la capital de Chihuahua, Ciudad Juárez y Yepomera, en esa entidad; además otros de Torreón, Aguascalientes y Zacatecas.

Añadió que también hay seis personas heridas, tres de ellas en estado delicado, y dos fueron dadas de alta, de nueve y 60 años de edad.