Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2019, p. 23

Guatemala. Miles de campesinos guatemaltecos bloquearon ayer 22 tramos carreteros en todo el país para protestar contra los resultados de los pasados comicios presidenciales, la firma de un acuerdo migratorio con Estados Unidos y el asesinato de defensores de los derechos humanos.

Liderados por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) los manifestantes bloquearon diversas autopistas para exigir que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente para destituir al presidente Jimmy Morales y que se establezca un nuevo gobierno. Autoridades de caminos confirmaron los bloqueos.

El 16 de junio pasado se llevó a cabo una primera vuelta electoral que no arrojó vencedor. La empresaria Sandra Torres, ex esposa del ex presidente Álvaro Colon, y el médico Alejandro Giammattei, contenderán por la presidencia el próximo domingo, luego de que ninguno alcanzó 50 por ciento más uno de los votos válidos necesarios para ganar en primera ronda.

En la capital guatemalteca, algunas organizaciones advirtieron que concentrarán sus protestas en el Congreso y la Corte de Constitucionalidad para exigir que den trámite a los recursos legales presentados contra el resultado de los comicios.