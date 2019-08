Enfatizó que no conformes con el robo ilegal de la petrolera Citgo y las sedes diplomáticas venezolanas, la Casa Blanca y sus aliados procuran nuevas oportunidades y recursos para usurpar y saquear aquello que le pertenece a los más de 30 millones de venezolanos .

Advirtió que no permitirá que esta tendenciosa escalada de agresiones afecte las conversaciones, iniciadas en Oslo a mediados de mayo pasado y trasladas a Barbados en julio.

▲ John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ayer al participar en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, celebrada en Perú, organizada por el Grupo de Lima. Foto Afp/Ministerio del Exterior de Perú

A su vez, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que la orden es una amenaza social y para el comercio mundial que busca frenar el desarrollo de las mesas de negociación.

Guaidó aplaude el bloqueo

Guaidó, reconocido como presidente encargado por Estados Unidos y medio centenar de países, celebró la decisión de Trump y sentenció que todo aquel que pretenda hacer negocios con el gobierno de Maduro colaborará a efectos de la justicia internacional con una dictadura y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben .

Aclaró que el proceso de negociación se mantendrá porque lo que nosotros estamos generando son las condiciones para una solución real a la crisis .

En Nueva York, el representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, exigió una respuesta de ese organismo internacional a las agresiones de Washington contra Caracas y, sobre todo , contra la población venezolana.

La cancillería de Rusia rechazó las nuevas sanciones y expresó que son una continuación del terror económico contra el gobierno bolivariano, mientras el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, las calificó de ensañamiento brutal hacia Venezuela.

En Lima, Bolton explicó que esta amplia orden ejecutiva autoriza al gobierno de Estados Unidos a identificar e imponer sanciones a cualquier persona que continúe proporcionando apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro .

Durante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, Bolton agregó: a Rusia y China les decimos que su apoyo al régimen de Maduro es intolerable, particularmente para el régimen democrático que remplazará a Maduro. Le decimos nuevamente a Rusia, y especialmente a aquellos que controlan sus finanzas: no dupliquen una mala apuesta .

Estados Unidos impuso a Venezuela sanciones similares a las aplicadas contra Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán.

En el cierre de la reunión organizada por el Grupo de Lima, los países asistentes señalaron que esperan que el bloqueo de Estados Unidos permita más pronto que tarde la salida de Maduro.

México y Uruguay, que han defendido la no injerencia en los asuntos venezolanos, no acudieron al encuentro. De último minuto no participaron, habría que preguntarles a ellos por qué , mencionó el canciller de Perú, Néstor Popolizio, al entregar las conclusiones de la conferencia.

Aliados de Caracas como Cuba, Rusia, China y Turquía fueron invitados al considerar que podían tender puentes con Maduro, pero tampoco acudieron.