Miércoles 7 de agosto de 2019, p. 24

Hermosillo, Son., Cinco años después del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México, en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi, unos 200 ciudadanos y damnificados marcharon ayer por las principales calles de esta ciudad para exigir al gobierno federal quitar la concesión a la empresa de Germán Larrea.

Miembros de asociaciones civiles y pobladores de los municipios afectados por la contaminación de dichos cauces repudiaron lo que es considerado el mayor desastre ambiental ocasionado por la minería en la historia de México.

Expresaron que están hartos de la impunidad de que goza el consorcio minero y demandaron indemnización a los afectados, as;i como regular la minería en la entidad.

En la marcha, que se inició en el antiguo mercado municipal y terminó frente al palacio de gobierno del estado, hubo consignas, poemas y corridos; incluso se dio lectura a una lotería que incluía figuras del río Sonora, el Mar de Cortés, mineros, pescadores, ácido y el diablo, este último con la imagen de Germán Larrea.

Minería asesina, Pasta de Conchos no se olvida; minería asesina, río Sonora no se olvida; minería asesina, Mar de Cortés no se olvida , fue una de las consignas de decenas de afectados que viajaron desde sus pueblos, en el norte del estado, a Hermosillo.

Alejandro Valenzuela, activista hermosillense, aseguró que una marcha no va a quitarle la concesión al segundo hombre más rico de México, por lo que propuso a los presentes sumar fuerzas para continuar con este movimiento.