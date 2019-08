Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2019, p. 19

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) culminaron la sesión de ayer con ganancias, con lo cual lograron revertir parte de las pérdidas del lunes. Esto, debido a que los inversionistas percibieron menor riesgo para trasladar sus valores a los mercados locales, ante un relajamiento en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El dólar interbancario cerró en 19.60 pesos, apreciación de 0.25 por ciento o dos centavos para la moneda nacional frente a su principal cruce en el mercado cambiario. A su vez, el billete verde en ventanillas bancarias se ofertó a la compra en 19.02 pesos y a la venta en 19.87.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV finalizó la sesión con 39 mil 785.63 puntos, ganancia de 0.72 por ciento o 283.55 puntos respecto del cierre del lunes. No obstante, el indicador no logró superar 40 mil puntos y operó por segunda sesión consecutiva en niveles no observados desde marzo de 2014.

Analistas del sector financiero coinciden en que la recuperación de los mercados bursátil y cambiario se debe a que los inversionistas percibieron menores riesgos en los activos mexicanos.