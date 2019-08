Agencias

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2019, p. a10

Lima. Faltando 400 metros, Fernando Daniel Martínez se lanzó con todo para ponerse al frente y cerrar con un triunfo dorado en los 5 mil metros. Es la primera medalla de oro para México, que se unió a la plata que entregó Risper Biyaki en 10 mil –para dar un regalo a su país adoptivo–, en la apertura del atletismo de pista y campo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El duranguense de 26 años hizo 13.53.87 minutos y festejó su triunfo con un sombrero norteño por ser la medalla número 22 de la delegación, con la que se igualó la actuación de Toronto 2015. Es una alegría grande; la clave estuvo en esa última vuelta , dijo el campeón, quien también competirá en mil 500.

La segunda posición fue para el brasileño Altobeli Santos da Silva, 13.54.42, por delante del chileno Carlos Martín Díaz, 13.54.43, en tanto el mexicano José Juan Esparza se ubicó en el quinto puesto, con 13.56.65.

Nació en Kenia pero se naturalizó mexicana para representar a su país adoptivo en el atletismo. Risper Biyaki Gesabwa, de 30 años, atrapó ayer la plata en la final de los 10 mil metros en su primera competencia internacional en pista y mejoró su marca para dejarla en 31.59.00.

Biyaki estuvo durante casi toda la prueba detrás de las canadienses Lorraine Cliff y Natasha Wodak. Las tres les sacaron una considerable ventaja al resto.

A falta de las tres vueltas, pasó al segundo lugar detrás de Wodak. Y cuando sonó la campana para la última, ambas corredoras apretaron, pero la canadiense cerró mejor al final para alzarse con el oro con tiempo de 31. 55.17, nuevo récord panamericano y dejar atrás el 32.41.33 que pertenecía a la mexicana Brenda Flores, en Toronto 2015.