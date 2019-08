De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 6 de agosto de 2019, p. 33

La Secretaría de Marina (Semar) debe buscar y entregar los documentos que sustenten la investigación sobre la recolección o manejo del sargazo en las costas del caribe mexicano y, de ser el caso, el monto erogado para dicho propósito con el desglose correspondiente entre el primero de enero de 2012 y el 20 de mayo de 2019, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En una solicitud que un particular hizo a la dependencia federal, ésta respondió que no cuenta con los documentos requeridos. En el análisis del caso, a cargo de la comisionada del Inai Josefina Román Vergara, se determinó que este argumento no es procedente.

Destacó que para atender los problemas generados por el sargazo, desde 2015, bajo la coordinación de la Semar, se organizaron grupos de trabajo para la remoción disposición y manejo de la macro alga, para lo cual se empleó a más de 4 mil 400 personas y, en 2018, se contó con recursos federales por un monto inicial de 62 millones de pesos para mitigar el fenómeno.