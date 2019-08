Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 6 de agosto de 2019, p. 11

Las medidas cautelares para congelar las cuentas bancarias de Rosario Robles, ex secretaria de Estado en dos dependencias federales del gobierno anterior, se deben muy probablemente a que fueron solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR), indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero llamó a no condenar a nadie ni hacer juicios, sino que sea la autoridad competente la que resuelva.

Al ofrecer una conferencia de prensa en el municipio mexiquense de Valle de Bravo, también anunció que el proyecto del Tren Interurbano México-Toluca no quedará en el abandono, pero representará invertir 30 mil millones de pesos (mmdp) más, por lo que se concluirá hasta dentro de tres años.

Luego de que se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de Robles y de Emilio Zebadúa, oficial mayor en las dos dependencias que ella encabezó (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Secretaría de Desarrollo Social), el mandatario dijo ayer que son procesos que está llevando a cabo la Fiscalía General, y seguramente están solicitando información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda .

Desde la semana pasada, el titular de esta unidad, Santiago Nieto, anticipó que se alistaba el bloqueo de cuentas de seis ex funcionarios supuestamente involucrados en el desvío de hasta 7 mil 600 millones de pesos.