Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Enviados

Periódico La Jornada

Martes 6 de agosto de 2019, p. 3

Valle de Bravo, Méx., El impacto social que generó el ataque en El Paso, Texas, provocará que la facilidad para la adquisición de armas de alto poder sea debatida en la sociedad y el Congreso estadunidense, lo que podría derivar en modificaciones legales y constitucionales en Estados Unidos, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ofreció enviar al país vecino información sobre el marco legal que rige en México para el control de la compra de armas.

Durante la conferencia de prensa realizada en esta ocasión en el estado de México, López Obrador fue consultado sobre el peso que tendría el discurso racista del presidente Donald Trump en alentar este tipo de acciones: no quiero personalizar, es decir, no voy a mandar ningún mensaje con dedicatoria porque no quiero que se vaya a malinterpretar .

–¿Cuál será la actitud del gobierno mexicano respecto a la venta de armas en Estados Unidos? Hay una enmienda a la Constitución que permite el derecho de portar un arma...

–Este tema será debatido en Estados Unidos, será un asunto de reflexión que puede llevar a una modificación a sus leyes, porque es muy impactante lo que está sucediendo, lamentable y muy fuerte. Estoy seguro que la sociedad estadunidense va a atenderlo, van a resolver lo que más conviene y no descarto que puedan llevar a cabo modificaciones a su Constitución y a las leyes.

En consideración de López Obrador son tiempos nuevos, siempre hay que estar ajustando el marco legal a la realidad, no se puede permanecer con las mismas leyes de siempre cuando son otros los requerimientos. No es el ánimo del gobierno mexicano entrometerse en decisiones de otros países, pero es pertinente replantearse esta situación por el impacto que tiene no sólo en la sociedad estadunidense, sino también en México.