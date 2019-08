▲ EX BRACEROS PIDEN DIÁLOGO. Campesinos que trabajaron en Estados Unidos instalaron un plantón afuera de Gobernación para exigir se reintegre un fondo de ahorro que se les adeuda. Foto Alfredo Domínguez

onald Trump se dio cuenta de que estaba pisando terreno movedizo, manchado de rojo, e hizo una concesión retórica (tal vez sólo provisional) a quienes han ido en creciente rechazo al discurso de odio practicado desde diversas tribunas estadunidenses, en especial desde la que utiliza el citado presidente de Estados Unidos.

De una manera inusual, Trump se colocó del lado de sus opositores y soltó palabras que parecía improbable escucharle: llamó a que, como una sola voz, haya en Estados Unidos una condena al racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco . El hombre que hizo su primera campaña arremetiendo groseramente contra mexicanos (los bad hombres ) y que ha desarrollado una intensa campaña de odio contra los oriundos del país vecino que llegan a Estados Unidos, advirtió que estas siniestras ideologías deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta el corazón y devora el alma . ¡Uf!: otro Donald. Otro momento de su campaña electoral. Un giro discursivo para no quedar descolocado en la batalla por un segundo periodo presidencial.

Del lado mexicano también hubo una especial valoración de las palabras (suponiendo esperanzadamente que puedan llegar a convertirse en hechos). El canciller Marcelo Ebrard estuvo en El Paso, Texas, y en una primera alocución elogió el cambio retórico de Trump. Ya metido en el terreno de la repartición de las etiquetas de lo histórico , el ex jefe del gobierno de la capital de México destacó que es la primera vez en que Trump se expresa de esta manera. Igualmente, Ebrard puso de relieve que por primera vez en la historia mexicana se explora la posibilidad de demandar por terrorismo a estadunidenses y se busque tener acceso a investigaciones y procesos.