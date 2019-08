Esa calamidad llamada Trump

No se salvó el peso mexicano del desastre que causó Donald Trump en los mercados financieros. Hubo bancos que vendieron el dólar en más de 21 pesos, de lo cual no tiene toda la culpa Trump, sino la avaricia de los banqueros. Cargaron una comisión de tres pesos por dólar. Paradójicamente, Trump se hizo daño él mismo. Los conocedores dan por un hecho que la economía de Estados Unidos caerá en recesión. No se achicaron los asiáticos con la amenaza de que deberán pagar arancel por todas sus exportaciones, sino que devaluaron su moneda. En otras palabras, abarataron sus productos. Trump perdió la cabeza. Calificó al gobierno chino como especulador. Está dejando algo bueno la locura del presidente de Estados Unidos: México ya es su principal cliente comercial, delante de Canadá y China.

Ombudsman Social

El 24 de abril me robaron mi auto del estacionamiento de La Comer en Calzada del Hueso y Canal de Miramontes. Es un modelo 1990, Chrysler New Yorker, no estaba asegurado, por eso siempre con cuidado de dejarlo en estacionamientos públicos. Después de vueltas y vueltas ahora ni la aseguradora (GNP) a través de GAD Ajustadores, SA de CV, ni la administración de Plaza Fiesta Coapa se quieren hacer responsables. Tal vez porque mi esposo y yo somos de la tercera edad estamos siendo discriminados.

Teresa Jara A. CDMX (vía Gmail)

R: ¿Por qué cobran los centros comerciales por el estacionamiento si vamos a comprarles? A veces da resultado quejarse en Profeco.

Twiteratti

Rosario Robles engañada por la vida, el amor, la política, las instituciones, su jefe...

Luisito Reyes @ikings80

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com