Contra el viejo régimen y monetarismo neoliberal

l más bajo instinto da cuenta del mito de la exclusividad humana de la razón. Eso es Donald Trump, el ejemplar más decadente de la decadencia ; enfermedad mental , así describe a los jóvenes de los tres mortales atentados salvajes en Estados Unidos este fin de semana, cuando él es la principal arenga. Vaya, hasta la caverna se reserva el derecho de admisión del eterno retorno.

Estos son los macabros rostros de la derecha, del esclavismo al capitalismo imperial, la bestia depredadora, obsesionada con el poder.

Se nos demanda más que estar en alerta, cuando la derecha en México se prepara, por la vía de la oligarquía financiera –en particular el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, y secuaces–, para hacerse del poder político con un proyecto de nación , como una alternativa al de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No podemos permitir esto, basta, no más.

Con todas sus vicisitudes, hay un histórico movimiento social en México con nombre y apellido en todos sus sectores y un proyecto de nación documentado y en su esencia va el rescate de la nación, contra el viejo régimen y el monetarismo neoliberal.

Le decimos a la oligarquía, pa-ra que nos oiga AMLO, que nada queremos, sino todo lo nuestro, somos y tenemos más clase. Venga el reto.

Ismael Cano Moreno, Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente

Primarias en Argentina, oportunidad histórica

El próximo 11 de agosto, en comicios primarios, abiertos, simultáneos y obligatorios, la ciudadanía argentina tiene la oportunidad de dar el primer paso para, en la elección del 27 de octubre, terminar con el régimen de saqueo y empobrecimiento de su pueblo, entronizado en Argentina desde diciembre de 2015, y encabezado por Mauricio Macri, quien entonces ganó las elecciones presidenciales basado en las más absolutas mentiras que fueron sus promesas electorales.

Un club de negocios han sido estos tres años y medio de su des-gobierno, amparado fuertemente por sectores de los poderes Judicial y mediático, y coronado en 2018 por el acuerdo de salvataje con el FMI, del que recibió 57 mil millones de dólares, usados fundamentalmente para la bicicleta financiera (fuga de divisas) ¡prohibida por los propios reglamentos del FMI que, sin embargo, la autoriza!, y habiendo endeudado previamente al país en más de 100 mil millones de dólares.

La única alternativa para salvar a la nación de una catástrofe final es el Frente de Todos, cuyos candidatos a presidente y vice-presidenta son Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y, en particular en la provincia de Buenos Aires –el distrito electoral más grande del país–, Axel Kicillof y Verónica Magario, como gobernador y vicegobernadora.