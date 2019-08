Agencias

Martes 6 de agosto de 2019, p. a10

Lima. No fue el adiós esperado. Paola Espinosa intentó ganar una tercera medalla en Lima 2019 que apenas saboreó en la primera ronda, pues en la siguiente cometió un error que la mandó al último lugar y por más que recuperó posiciones cometió otro fallo en el cierre de la final de trampolín tres metros individual, que terminó novena, mientras Dolores Hernández se adjudicó la presea de plata, detrás de la canadiense Jennifer Abel y por delante de la estadunidense Brooke Schultz en los Juegos Panamericanos.

Lolita vino de atrás para ponerse en la pelea del podio con las canadienses y estadunidenses. La veracruzana se ubicó en el tercer sitio en la cuarta ronda y en la siguiente, con una excelente ejecución, subió al segundo lugar con un total de 339.60 puntos, porque el oro lo tenía asegurado Abel (374.25), mientras Schultz, con 334.85, era tercera.

Era la última presentación de Paola Espinosa en su quinta justa continental. Se va como la mexicana con mayor número de medallas en su disciplina, pues en Lima ganó dos bronces para presumir en su vitrina 15 metales (8-3-4).

“Lo intenté y no salió aquí. Quería hacer este clavado (tres y media vueltas al frente en posición B) en esta competencia para darme cuenta que necesito trabajar más.

Después de los cinco panamericanos me llevo grandes momentos y grandes clavados, estuvo bien peleado. Me llevó el reconocimiento de muchos clavadistas que me dicen que soy grande.

Elogió a Lolita. Estoy contenta por ella; en mis sueños sobre Lima siempre estuvo presente que en algún momento podíamos competir entre nosotras , dijo sonriente Paola.

La gimnasia rítmica mexicana se despidió con la medalla de plata del equipo femenil que cantó Cielito Lindo al caer el telón de su especialidad, que se combinó con el bronce de Karla Díaz, en la final de cinta.

Un podio latinoamericano brindó la final de conjuntos con tres aros y dos mazas, donde las mexicanas, que acumulaban dos títulos en Lima, querían levantar el tercero, pero tuvieron fallas en la rutina de la que se habían ceñido la corona en el all around, el pasado sábado.

Las mexicanas Karen Villanueva, Ana Galindo, Mildred Maldonado, Adriana Hernández y Britany Sainz recibieron una puntuación de 23.050 y en esta ocasión fueron superadas por Brasil, que tuvo 24.250 para conquistar el oro, y Cuba, el bronce, con 22.200.