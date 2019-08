Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 6 de agosto de 2019, p. 4

Ante la polémica que surgió porque el Fondo de Cultura Económica (FCE) no acudirá a la Feria de Fráncfort, Paco Ignacio Taibo II, su titular, sostiene que la editorial del Estado mexicano está interesada ‘‘más en editar y distribuir libros en español que en tener derechos universales y bloquear autores para otros idiomas; además, no somos una agencia”.

El FCE, antes de ir a la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, debe revisar ‘‘su catálogo para ver qué derechos todavía tenemos, sobre todo de autores nacionales”, explica en entrevista con La Jornada. Asevera que de 98 por ciento de los libros publicados por el sello, no tienen los derechos universales.

‘‘Por ejemplo, los contratos para las obras de Carlos Fuentes que nosotros tenemos editadas, se negocian con los herederos del escritor fallecido en 2012. No pasan por nosotros. Nuestro contrato no tiene derechos universales.’’

Aunque señala que en ese proceso de revisión pudieran encontrar ‘‘contratos viejos que hayamos comprado universales y que podamos ejercer. Incluso en esos casos yo sería partidario de liberarlos y dejar que los autores a través de sus agencias pudieran ganarse la vida”.

Además, ‘‘no me parece justo incluir en nuestros contratos derechos que no vamos a usar, porque no somos una agencia. En cambio, distribución en español: sí. En tantos países como podamos: sí”, expresa el historiador y narrador.

Hoy valía más la pena ir a la feria infantil de Bolonia

México sí tiene qué ofrecer en la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, pero son las editoriales y la Cámara Nacional de la Industria Editorial (Caniem) las que deben asistir, considera Taibo II.

Adelanta que es posible asistir al encuentro editorial más importante del mundo, pero ‘‘hoy valía más la pena ir a la feria infantil de Bolonia y ahí fue donde fuimos”, afirma.

Es la excepción: ‘‘lo infantil y juvenil es donde verdaderamente estamos teniendo capacidad de negociar contratos universalesde autores mexicanos o latinoamericanos y venderlos en todo el mundo. Eso vamos a seguir haciendo porque ha funcionado bien”.

Taibo II menciona que en la actualidad el FCE a veces se ve obligado a firmar contratos por derechos restringidos, como en el reciente caso de un autor que sólo se distribuye en Bolivia. ‘‘Negociamos con la editorial que nos cedan los derechos para el resto de los países hispanoparlantes. Así ni perjudicamos al autor y su editorial en Bolivia y al mismo tiempo lo sacamos del ámbito local y lo distribuimos a escalas latinoamericana y española”.

Recientemente, añade, ‘‘firmamos un contrato para la más reciente novela del argentino Juan Sasturain, quien ganó el Premio Hammett de novela policiaca. Tiene editores en Argentina y España, pero distribución sólo en esos dos países. Firmamos contrato para el resto de América Latina, incluido México. Encontramos una oportunidad de utilizar ciertos territorios y al mismo tiempo proteger los territorios que ya tenía negociados”.