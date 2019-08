Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Lunes 5 de agosto de 2019, p. 37

El papa Francisco envió una carta a los sacerdotes de todo el mundo para motivarlos a seguir adelante en su responsabilidad y a surcar todos los problemas que puedan suscitarse al interior de su vida, como el abuso de menores por parte de clérigos, informó el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López.

La misiva fue enviada en el contexto de la fiesta del santo Cura de Ars, que se conmemoró ayer, y es patrono de los presbíteros.

En un mensaje difundido en Monterrey, donde es arzobispo, Cabrera López señaló que ante la pederastia clerical siempre la Iglesia estará empeñada en resolver esta cuestión, pero esta realidad no debe de empañar tanto bien y tanto empeño sacerdotal de muchos en esta arquidiócesis, en México y el resto del mundo.