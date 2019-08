César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 5 de agosto de 2019, p. 35

Durante la primera mitad de 2019 50.8 millones de pasajeros en el país se trasladaron por avión, lo que representó un aumento de 5.3 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior. Según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las aerolíneas mexicanas con mayor crecimiento fueron Volaris, con 21.6 por ciento; VivaAerobus, con 18.3, e Interjet, con 9.8 por ciento.

No obstante, cifras del subcomité de demoras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las empresas nacionales más impuntuales en el primer trimestre fueron Volaris, Aeromar y Magnicharter, aunque todas las aerolíneas presentan atrasos en sus vuelos. Del total de operaciones de Volaris de enero a marzo, más de 11 por ciento presentaron demoras imputables a la aerolínea, 11 por ciento en Aeromar y 14.6 por ciento en Magnicharters.

De Culiacán a CDMX, 4 días

Así, la semana pasada, Carlos Ramos y su esposa tardaron cuatro días en llegar a la Ciudad de México desde Culiacán, Sinaloa, debido a que Interjet tuvo problemas en sus itinerarios.