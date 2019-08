Afp

Periódico La Jornada

Lunes 5 de agosto de 2019, p. 34

Mendoza. A sus 18 años, Ezequiel Villalonga descree de la Iglesia católica. Sordomudo, pasó años en el instituto especializado Próvolo, que se convirtió en un infierno de abusos para él y sus compañeros, un caso que estremece a Argentina y cuyo juicio empieza este lunes.

Yo pienso que la Iglesia, todo adentro, es falso. Todo lo que nos hacen leer, decir, cómo debe ser la persona... Son falsos y demoníacos , expresa en lengua de señas que aprendió de grande.

Tenía siete meses cuando su mamá, Natalia, supo que era sordo. Poco después comenzó con estimulación en el prestigioso Próvolo de Mendoza, dedicado a la enseñanza de niños con discapacidad auditiva o trastornos del lenguaje y que le habían recomendado como uno de los mejores.

Desde los 4 años y hasta los 16, cuando estalló el caso y se cerró el instituto, Ezequiel estuvo interno allí y solo volvía a su casa los fines de semana.

Era muy mala la vida ahí adentro, nosotros no aprendíamos nada, no teníamos comunicación, no sabíamos lengua de señas, escribíamos y no sabíamos qué, preguntábamos a otros compañeros y, también, nadie entendía nada , cuenta en la sede de la ONG humanitaria Xumek (sol, en lengua indígena huarpe), a la que pertenece su abogado.

Su testimonio, grabado en cámara gesell durante la instrucción de la causa, es uno de los relatos de una veintena de víctimas menores que se conocerá en el juicio contra los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59), y el jardinero Armando Gómez (49), quienes podrían ser condenados hasta a 50 años de prisión.