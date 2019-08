Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 5 de agosto de 2019, p. 32

En México es necesario repensar la educación indígena porque la escuela misma ha hecho sentir a los niños que su lengua y su cultura no sirven, no funcionan; se encargó de homogenizar la enseñanza, de ahí viene esta idea de repensarla y dignificarla , afirma Javier López Sánchez, lingüista maya, titular de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la Secretaría de Educación Pública.

En entrevista con La Jornada anuncia que, entre otras acciones, en septiembre próximo llegarán a las 21 mil escuelas indígenas más de 2 millones de libros de ciencia y narrativa en las 68 lenguas maternas de nuestro país, para atender a 1.2 millones de alumnos.

Además, propone impulsar en el ciclo escolar 2019-2020 un proyecto que busque a jóvenes hablantes de una lengua originaria, conocedores de su cultura y con certificado de bachillerato para que enseñen en las aulas e inicien su formación como futuros maestros indígenas. Y a aquellos que ya son educadores, ofrecerles herramientas para garantizar que puedan leer y escribir en sus idiomas maternos.

Hablante de maya-tzeltal y ex director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, López Sánchez concibe la enseñanza de los pueblos originarios como una tarea fundamentalmente comunitaria y en constante diálogo con los pueblos, que haga posible un sueño: que haya un niño indígena seguro de sí mismo, que se sienta feliz de ser quien es y que valore su lengua y su cultura .

–¿Cuál es su diagnóstico de la educación indígena?

–Encuentro que en pleno siglo XXI hay mayor deserción y reprobación escolar y existen los niveles más bajos de aprendizaje. Lo peor es que el sistema se encargó de decir que los niños indígenas tienen un déficit y por eso se habló de la necesidad de trabajo escolar compensatorio, pero no existe tal déficit, simplemente es que no se adecuó a las particulares de los niños indígenas, lo que nos lleva a pensar que ha sido un sistema excluyente de las comunidades originarias; asimétrico, homogenizante y con el que se impuso una forma diferente de aprendizaje sin tomar en cuenta las particularidades de cómo aprenden en su lengua y en su cultura.

–¿Qué pasa con los maestros?

–A los educadores se les echa la culpa de todo, pero no han sido formados por el sistema para atender esta diversidad cultural y lingüística. La anterior reforma educativa permitió la entrada de quienes no hablan la lengua materna de la comunidad donde imparte clases y están castellanizando otra vez, pero el problema no es del maestro, sino del sistema que permitió su acceso a las aulas indígenas.

Seis de cada 10 docentes en enseñanza indígena no hablan la lengua ni conocen la cultura. Ahí tenemos que hacer un trabajo importante de reaprendizaje del idioma con los maestros, porque queremos que el educador que esté en una comunidad náhuatl aprenda náhuatl. Es un programa que buscamos implementar en todo el país, pues de ese 40 por ciento de profesores que sí conocen su lengua y cultura, la mayoría tiene dificultad para leer y escribir en su habla materna, entonces, ¿cómo la va a enseñar si él mismo tiene problemas?

Preparación de cuadros profesionales

–¿Falló la formación en las escuelas normales?

–Tenemos que revisar el ingreso a la docencia indígena. Es necesario que en la selección de los aspirantes se demuestre que conocen la lengua y la cultura. No podemos hacer más de lo mismo; es decir, permitir que ingresen quienes no conocen las bases para la enseñanza porque entonces será un problema de nunca acabar, porque el programa de reaprendizaje queremos que sea emergente y temporal.