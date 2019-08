Todo eso es una realidad, aliados sorpresivos, intenciones pragmáticas en algunos casos expresadas con cinismo y en otros ocultas, estructura operativa manejada desde el centro, candidaturas encargadas a rivales de apenas ayer, todo aceptado con asombro y a veces con desencanto, pero sin rebeldía. Luego, pasado el fragor de la batalla, Morena celebró haber llevado al poder a su líder y a otros dirigentes, pero como partido quedó exhausto y en situación difícil.

En eso estamos. ¿Cuál es hoy la nueva misión de este partido triunfador? Una respuesta muy importante es reconstruir su propia estructura y rehacer los comités vivos que le daban cohesión en todo el país, que respondían al lema hoy, si no olvidado al menos silenciado, de sólo el pueblo salva al pueblo . Por lo pronto, la realidad nos presenta a un pueblo padeciendo y soportando las consecuencias del cambio y la herencia del sistema vencido en las elecciones; en resumen, Morena debe rehacer sus cuadros desde abajo y en forma ­democrática.

El otro gran pendiente es precisar sus principios doctrinarios; ciertamente han sido expuestos en libros y discursos del dirigente principal, pero es necesario ponerlos en blanco y negro en, al menos, dos documentos, que deben ser ampliamente discutidos y consensuados y son, una declaración de principios y un programa de acción política; ciertamente, estamos de acuerdo en no mentir, no robar y no traicionar, en combatir la corrupción y en equilibrar los ingresos entre los pocos potentados que ganan fortunas que no se terminarán en varias generaciones y los muchos que no tienen casi nada, pero la definición debe ser más clara y surgir de la discusión.

En materia económica, ¿qué proponemos?: ¿libre mercado?, ¿justicia social?, ¿participación de los trabajadores en la propiedad y en la dirección de las empresas? o ¿una sociedad sin clases y la abolición de la propiedad privada?

Las disyuntivas son muchas y la discusión serena, fraternal y honrada es indispensable. Que la elección de dirigentes no nos divida, que las prácticas tradicionales de la política mexicana queden atrás y que signifiquemos un verdadero cambio, una Cuarta Transformación triunfadora y sin marcha atrás. Ni blandengues ni atrabancados, discutir con honradez intelectual y con disposición a oírnos con respeto unos a otros.

