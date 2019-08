Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 5 de agosto de 2019, p. 12

Oaxaca, Oax., La candidata a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ivonne Ortega Pacheco, y el ex aspirante al mismo cargo, Ulises Ruiz Ortiz –ex gobernador de Oaxaca–, aseguraron en esta capital que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de Morena, interviene en el proceso de elección interna para imponer a Alejandro Moreno Cárdenas.

Ortega Pacheco y Ruiz Ortiz afirmaron que, además de la supuesta intromisión por parte del gobierno federal, gobernadores priístas han operado en favor de Moreno Cárdenas como parte de un presunto pacto de impunidad entre el ex presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador.