Lo más grave para la propia causa del Reino Unido es la amenaza de una salida no negociada y conciliada con la Unión Europea, lo que para los expertos se traduciría en un golpe para la propia economía británica, pues en adelante tendría que pagar aranceles en un mercado al que hoy destina 40 por ciento de sus exportaciones.

En el ámbito de la política internacional, la posibilidad de secundar una guerra estadunidense contra Irán se proyecta como un escenario real, pues como ministro de relaciones exteriores de su antecesora, Theresa May, encabezó el ala belicista e intervencionista de ese gobierno.

Mismo fenómeno de derecha intolerante con los migrantes y con las posturas sociales y progresistas de otros movimientos neofascistas europeos, como los representados en Italia, cuna del Renacimiento y el humanismo en los siglos XV y XVI, por la Liga de Matteo Salvini y, en algún grado, el Movimiento 5 Estrellas de Luigi Di Maio, integrantes de la coalición gobernante desde abril de 2018.

Pero lo que más debe preocuparnos y ocuparnos es el arribo al gobierno de actores de ultraderecha en nuestro propio espacio geopolítico, Latinoamérica, como el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, público admirador de la dictadura militar que gobernó a su país hasta mayo de 1983 y quien por sus posturas neofascistas ha visto reducir su aceptación popular a un ínfimo 31 por ciento, según recientes estudios de opinión.

Desde el principio fincó su campaña en un discurso racista, homofóbico y misógino, además de su desdén por los sectores marginados de la sociedad brasileña; también en su desprecio por las políticas de conservación de la naturaleza, amenazando con acelerar la deforestación de la selva del Amazonas, pulmón del mundo.

En su campaña política se refirió a los pueblos originarios como indios hediondos, no educados y no hablantes de nuestra lengua . Ya como gobernante, afirmó que los afrodescendientes no hacen nada, creo que ni como reproductores sirven más . Al preguntarle cómo actuaría si un hijo suyo se enamorase de una mujer negra, respondió que eso nunca ocurriría porque sus hijos están muy bien educados .

Una de sus declaraciones de misoginia más fuertes fue cuando en el mismo recinto del congreso brasileño, a la diputada del Partido de los Trabajadores Maria do Rosário le dijo: No te voy a violar porque no te lo mereces .

En su homofobia ha ofendido sistemáticamente a la comunidad gay, al decir que sería incapaz de amar a un hijo homosexual .

En suma, el pensamiento progresista de izquierda, en torno a la socialdemocracia, con grandes e históricas contribuciones a los valores de la libertad, la igualdad y la justicia, tiene hoy el enorme reto de frenar esta ola neofascista que ominosamente se extiende por el continente americano y por el mundo. No es por la ideología, es por las conquistas universales de la mujer y del hombre.

El desafío es monumental. El llamado, urgente.