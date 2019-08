Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 5 de agosto de 2019, p. 9

Huetamo, Mich., De gira por la Tierra Caliente michoacana, caracterizada por un activismo del sindicato magisterial, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que están por alcanzar un acuerdo que convierta a esa entidad en la primera para federalizar la educación, de tal forma que se ponga fin a la dualidad laboral que prevalece entre el magisterio que se rige por reglas federales y el que se regula por normas estatales, en detrimento de estos últimos.

Ante la comunidad de Huetamo reconoció que hay varias entidades que le han solicitado federalizar la educación, pero se determinó que el proceso arranque en Michoacán, donde las complicaciones por contar con dos sistemas ha afectado a los maestros estatales que en ocasiones no pueden cobrar. No obstante, acotó, vamos a terminar de hacer un censo para verificar bien escuela por escuela, porque ya no se admiten los aviadores. Nada de cobrar sin trabajar, eso ya se terminó, vamos a acabar con la corrupción .

López Obrador regresó seis meses después a Huetamo, una región agobiada por la inseguridad, pero también por la elevada violencia contra las mujeres. Durante la larga espera en el hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta localidad, un grupo de mujeres ansiaba encontrarse con el Presidente para entregarle su petición de concluir su proyecto de Ciudad Mujeres.