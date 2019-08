Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 5 de agosto de 2019, p. 8

Acapulco, Gro., El representante legal de ex braceros de Guerrero, Carmelo Loeza Hernández, advirtió que aún no existe fecha de reunión con el gobierno federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para fijar las fechas y montos de pago a campesinos mexicanos, que laboraron en Estados Unidos hace casi seis décadas, y con cuyo dinero fue integrado un fondo de ahorro, el cual el gobierno mexicano nunca les entregó.