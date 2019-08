A

lgo no checa cuando los federativos y directivos se muestran autocomplacidos y felices con su Liga Mx; no obstante, el desdén de los jugadores es evidente. A la oportunidad la pintan calva y el argentino Agustín Marchesín no quiso desperdiciar la opción de jugar Champions –así sea con el Porto y sacrificando su porcentaje por el traspaso–, ¡mil veces mejor que desgastarse en la Leagues Cup!, el torneo binacional con Estados Unidos.

Similar fue lo de Tiago Volpi, quien ansiaba ser considerado por la selección brasileña y sabía que sólo tenía dos vitrinas: el futbol de su país o Europa; optó por irse al Sao Paulo y se ha dado el lujo de desdeñar a equipos como Cruz Azul y América. Es decir, los jugadores extranjeros con real ambición deportiva son los primeros en considerar un cementerio a la Liga Mx, ajena a la Copa Libertadores y a la Copa América, amarrada de forma creciente a la MLS.

Y aunque Víctor Vucetich afirmó que Marchesín y Volpi son mejores guardametas que Guillermo Ochoa, éste también se la piensa. Eso de volver –salvo una oferta fuera de serie– lo deja para el ocaso de su carrera. Memo sabe que puede regresar en el momento que desee. A los equipos les encanta retornar a los jugadores nacionales aunque no hayan destacado, y pagarles desmesurados sueldos, como ocurre con Miguel Layún.

Mateus Uribe aprovechó los reflectores en la Copa América y el colombiano también dio el salto al viejo continente. Así que el desfase en el calendario con respecto a los torneos europeos, que antes era ventaja para reforzarse con futbolistas foráneos, ahora le provocó incomodidades al equipo de Coapa, a pesar de las ganancias que obtuvo por las salidas de esos jugadores, así como la de Edson Álvarez… Ahora, a contrarreloj, deberá buscar refuerzos o encender todas las veladoras a San Gío.

Tales circunstancias sacaron a Miguel Herrera de su zona de confort y se conocerán los alcances reales de este estratega, quien en los últimos torneos ha sido considerado el mejor timonel mexicano gracias a sus logros con el América en situaciones menos adversas; ahora, golpeado por numerosas bajas, incluida la del lesionado Nicolás Castillo, se verá de qué está hecho.

Un agradable inicio ha tenido el Querétaro de Vucetich, quien sin los recursos económicos de América, Cruz Azul o los regios Monterrey y Tigres, está haciendo gran labor con los Gallos Blancos. De continuar con el buen paso pronto se olvidará del riesgo de descenso, todo ello sin ayuda arbitral, como ocurre con las Chivas, que empataron en su visita al Puebla con polémica labor del silbante Marco Antonio Ortiz, quien anuló un gol a los de casa y expulsó de forma rigorista a Lucas Cavallini.