os días 7 y 11 de este mes se llevarán a cabo, primero, el último debate de los candidatos a dirigir el PRI y, casi de inmediato, la elección interna que decidirá la contienda.

Supongo que los tres contendientes están más que satisfechos: han pasado días apapachados y considerados importantes. Una campaña, sea para una modesta presidencia municipal o para reina de la primavera, es tiempo privilegiado en el que la única encomienda es ser bonito, grato y, si es imprescindible, parecer cordial, interesado y hasta medio conocedor de algo . En una campaña vives inmerso en la casa de los espejos de los circos de antaño, pero mejor, porque tu imagen no aparece gorda, flaca o enana. Al contrario: ni tú te reconoces merced al bendito fotoshop.

Los que evidentemente están enfurruñados por este final son, en primer término, don Ulises Ruiz, el inexplicable ex gobernador de Oaxaca. Perdón, corrijo: el inexplicable gobernador de Oaxaca. El Tribunal Superior de la Federación decidió que la dupla Ruiz/Valencia no podía campechanear las exigencias requeridas para registrar su candidatura. El TEPJF les negó el derecho a participar y con eso lo salvó de repetir, magnificado, el ridículo que ha escenificado cada vez que hay una renovación en la dirección de su partido. Su gratitud debería ser infinita: no solamente lo salvaron de una carcajada universal, sino que le dejaron el beneficio de la duda: ¿No lo habrán eliminado porque representaba un cambio radical no sólo dentro del partido de los revolucionarios de México, sino de la vida política del país?

Breviario cultural sobre el sujeto en comento: acusado de un sin fin de atrocidades contra campesinos, trabajadores, indígenas, líderes magisteriales cuando en junio de 2006 ordenó desalojar el zócalo con un increíble saldo de víctimas, la Suprema Corte condenó sus criminales hechos y omisiones y la Cámara de Diputados lo instó a pedir licencia.

A quienes propagan la idea de que don AMLO ha otorgado un fuerte apoyo a la candidatura de don Alejandro Moreno para presidente del PRI no se les ha ocurrido que le hubiera resultado muchísimo más redituable habérselo brindado al señor Ruiz y convertir el 11 de agosto próximo en el patíbulo de un partido que, con altas y bajas, gobernó nuestro país por la friolera de ocho décadas.