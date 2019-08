E

n 2001 Vicente Fox decretó la expropiación de 27 ingenios azucareros. Fue algo sorpresivo y anticonstitucional. De inmediato surgieron las especulaciones: algunos amigos y el propio Fox habían trabajado en Coca Cola y el azúcar es uno de sus insumos. Apropiándose de los ingenios, serían los nuevos proveedores sin invertir un peso. Los industriales expropiados recurrieron a la Suprema Corte y derrotaron al gobierno foxista. Tuvo que devolver los ingenios. Fue el gobierno de Peña Nieto el que terminó de saldar cuentas. El costo del frustrado gandallaje probablemente excede al costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, las crónicas de la época no registran que hubiera habido el escándalo de Texcoco. Moraleja: la ideología a veces es tan tóxica que atonta.

La ultraderecha tiene candidato