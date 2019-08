L

os problemas educativos que afronta México abarcan diversos campos, que van desde una infraestructura siempre deficitaria hasta la inadecuación de los contenidos curriculares en los planes de estudio, pasando por las dificultades que aquejan a los docentes y la perenne escasez de presupuesto, todo lo cual ocasiona resultados insatisfactorios y altas tasas de deserción, entre otras cosas.

Pero dentro de ese cuadro general, casi en constante observación y búsqueda de mejoramiento, hay un área que está particularmente urgida de una revisión seria y de razonadas medidas correctivas.

Se trata de la educación indígena, afectada por los índices de aprendizaje más bajos del sistema educativo nacional, así como por el porcentaje más elevado de alumnos reprobados y que abandonan prematuramente su proceso de formación escolar.

La consideraciones vertidas por Javier López Sánchez, titular de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la Secretaría de Educación Pública, señalan que en el gobierno hay consciencia de la magnitud del problema y de la necesidad de desarrollar una estrategia concreta para resolverlo; pero también evidencian que la tarea no es sencilla, pues las fallas vienen de muy atrás en el tiempo y son parte de un sistema que no ha sido sensible a los requerimientos de una sociedad como la nuestra, especialmente diversa en lo lingüístico y lo cultural.

Lo peor del caso –como apunta el director de la DGEI, en entrevista publicada hoy por La Jornada– es que a lo largo de tiempo, y hasta hoy, los exiguos resultados obtenidos en este sector de la educación han sido atribuidos a un presunto déficit de aprendizaje de los niños indígenas, con lo que ésta viene a resultar doblemente perjudicada: por la deficiente preparación escolar que recibe y por aparecer como culpable de la misma.