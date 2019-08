"Llevamos meses sentados con las autoridades, pero no han dado solución a nuestras demandas", dijeron representantes de los normalistas en rueda de prensa la noche del sábado, después de ser replegados hacia la normal, alrededor de las 17 horas.

Agregó que unas 70 personas encapuchadas cerraron el libramiento norte de la capital del estado, pero los policías aplicaron los protocolos de actuación para estos casos, reabrieron la vía a la circulación y recuperaron los vehículos.

El gobierno estatal refrendó su compromiso ante los ciudadanos de no permitir bloqueos carreteros o de caminos y aseguró que en Chiapas existe la libertad de manifestación prevista en la Constitución, siempre que no sea de manera violenta y no afecte los derechos de terceros .

Los normalistas aseguraron que desde la mañana del sábado habían estado repartiendo volantes y divulgaban entre los automovilistas los problemas que padece la escuela rural cuando fueron replegados por los uniformados.