La economía no la vemos tan mal, aunque la demanda ha estado paralizada por esas señales extrañas del gobierno, el nerviosismo de los inversionistas y tanta volatilidad. Aun así, hay elementos para un optimismo muy moderado sobre un mejor crecimiento para 2020, pero el problema está en las finanzas públicas, porque no vemos cómo las vayan a poder cuadrar , indicó.

Se tendrán ingresos chatos , remarcó, frente a fuertes presiones por gasto en pensiones y servicio de deuda, además de otras erogaciones que no se preveían antes, como la Guardia Nacional, lo cual termina por incidir en la economía nacional.

Sin embargo, alertó que lo que más preocupa es el paquete económico para 2020 –el Ejecutivo federal está obligado a entregarlo al Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre–, pues no se tendrá tanto margen de maniobra y ahorros, porque no habrá adónde aplicar más recortes para mantener los programas sociales.

Ya no nos salvamos de tener un año relativamente malo , pero con un poco de suerte la economía nacional puede mejorar en el segundo semestre de 2019 con los recursos anunciados por el gobierno federal, aseveró Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Por eso se determinó soltar los recursos para otros proyectos de menor tamaño, como carreteras o puertos, que pueden tener un efecto inmediato, aunque para infraestructura sólo se destinaron 50 mil millones de pesos del total del gasto anunciado, lo cual representa apenas 0.2 por ciento del PIB. La otra vertiente del paquete es ofrecer créditos productivos, hipotecarios y hasta para consumo.

No les hizo ningún sentido tener ese dinero en Tesorería y con una economía que, a gritos, está pidiendo estímulos, entonces las autoridades van a tratar de gastarse el dinero en lo que puedan, sobre todo en inversión. Si puede ser para ser en los proyectos insignia, qué bueno, y si no, en proyectos chiquitos o en ambos , expresó.

Pero una cosa es que haya recursos y otra que sean soltados de inmediato para empujar a la economía. Todo lleva su tiempo y depende tanto de la demanda que exista en torno al financiamiento como de las reglas y autorizaciones para comenzar a dar los créditos, comentó.