“A la semana sacamos como 400 pesos, ahora sí que pa’ la comida. El fin de semana nos nivelamos. Tenemos 12 años con este negocio. Antes tenía bares, pero la economía se acabó y ahora lo ves en la calle. Mis clientes eran gente de pesca y petroleros. Ya no funcionó el negocio. Juntaba de viernes a domingo 2 millones y medio, ya limpio”, dice.

No se enreda en términos económicos, pero César Mejenes, de 52 años, entiende de dinero. Hace 12 años tenía un bar y un botanero, que el fin de semana le dejaban ingresos libres hasta por 2 millones y medio de pesos. La caída en la actividad petrolera en la región y la extinción de la pesca en la ciudad hicieron que bajara la clientela, al punto de verse obligado a cerrar sus locales. Hoy, ve el mar y las plataformas a lo lejos, renta motonetas en la playa. Cobra 30 pesos por 10 minutos.

▲ Puerta de la Sonda de Campeche –fuente de hidrocarburos del país–, la localidad reporta una actividad comercial complicada. Según algunos pobladores, los fines de semana repuntan los negocios, las ganancias. Foto Marco Peláez

Hay mucho desempleo y es rara la vez que hay movimiento. Es como si tiráramos una moneda al aire. Es 50 y 50 la probabilidad de que haya gente. Esto lleva así rato, como 10 años. Esto se mantenía de la pesca, pero bajó. Y pues ya. Y lo del petróleo vino a rematar , expone.

Como en feria

Entre finales de julio y principios de agosto llega la feria de Ciudad del Carmen, esperanza para reactivar el gasto y el consumo local. Aquí, el panorama no es diferente. Los puestos de vendedores, los juegos mecánicos y los locales de comida están en un terreno llano enorme. Es una región envuelta en pobreza, en el sureste, lugar que la administración busca desarrollar, pero la innovación, fuera de las plataformas petroleras, no llega.

Junto con la feria llega la esperanza de los vendedores por obtener ingresos necesarios, pero Belén Flores, quien se dedica a vender brochetas de carne, asegura que el consumo, aun en temporada vacacional, es muy bajo.

Esto está muy tranquilo

Carolina Velázquez, quien lleva trabajando cuatro meses en un puesto de comida ubicado sobre el malecón, afirma que tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador la cosa se mueve más .

Aquí hay movimiento, sobre todo el fin de semana. Desde que entró este Presidente hay más movimiento. Las ganancias son mejores los fines de semana, como de 3 mil o 4 mil pesos, cuando hay mucha gente , declara.

Sin embargo, César Mejenes, quien hoy se dedica al comercio informal, difiere. Lo que pasa es que la mejoría es para quienes viven de la política. Al menos nosotros no vivimos de ésta. Nosotros, si no trabajamos, no tenemos para comer .