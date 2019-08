Aleñá probó con un disparo lejano que despejó el portero Leno, tras otro intento del refuerzo francés Antoine Griezmann. La presión acabó dando su fruto cuando el lateral Ainsley Maitland-Niles cedió mal a su arquero, quien no pudo impedir el gol en propia puerta (1-1), y cuando todo parecía encaminarse a los penales Suárez anotó con un remate en el área de media tijera.

El argentino Messi, recién incorporado tras vacaciones, habló al público en la presentación del conjunto azulgrana antes del partido: “Como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente, estamos con ilusiones renovadas y con muchas ganas.

La temporada pasada, la verdad terminó siendo un poco amarga para todos por cómo se dio, pero creo que tenemos que darle valor a la Liga que conseguimos, la octava en 11 años, eso para cualquier club sería grandioso, para este también.