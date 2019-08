“Nos pareció muy interesante en el contexto mexicano que el personaje del monólogo no tiene nombre. Es un hombre común, sencillo, frágil e inocente que aparentemente no parecería ser una persona violenta y es alguien que las circunstancias han transformado en una bestia sanguinaria; entonces hay una reflexión muy interesante sobre los procesos de construcción de la violencia.

En entrevista con La Jornada, David Psalmon explica que Adel Akim escribió el monólogo en el contexto de la guerra civil en Líbano en la década de los años 80, pero en realidad en el texto no se hace ninguna ubicación espacio temporal, lo que favorece la trasposición a la hora de llevarla a escena en el contexto actual de México.

Recordó que la obra fue estrenada hace un par de meses en Hermosillo; ahí, la gente asoció la trama con el crimen organizado. “Aunque el texto no indica en absoluto que ese personaje pudiera ser miembro de un cártel, lo que me parece fascinante es que el público hizo su propia lectura y lo ubica, como pasa con los grandes textos de Shakespeare: ya no nos preocupamos si nos habla de un tiempo pasado, sino que se genera esa trasposición en el texto de Adel y tenemos la sensación de que el protagonista es totalmente mexicano y nos habla de su realidad, que es la nuestra”, refiere el director escénico.

El actor Osvaldo Sánchez interpreta a un hombre que revive su experiencia con el anhelo de encontrar la inocencia perdida y el recuerdo de lo que nos hace humanos.

Para el director, la obra de Adel Akim es uno texto de fuerza y potencia poética, interpretado de manera brutal por el actor sonorense, quien en el escenario realiza un viaje hacia su interior, a los recuerdos de su infancia y cómo se fueron construyendo sus sueños que poco a poco fueron cayendo en una espiral de violencia.

Ejecutor 14, propuesta escénica de Teatro Sin Paredes y Mono Teatro, se presentará del 9 de agosto al primero de septiembre con funciones los viernes a las 21 horas y los sábados y domingos a las 19 horas en La Teatrería (Tabasco 152, colonia Roma Norte).