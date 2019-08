Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Lunes 5 de agosto de 2019, p. 6

El caracol que desde la época prehispánica pinta de púrpura los hilos, el azul añil o la grana cochinilla, hilos de algodón, henequén o seda, el uso del telar de cintura, ‘‘tesoros de los pueblos”, algunos desaparecidos o en peligro de extinción, es posible conocerlos en la exposición México textil: sur/sureste, montada en el Museo de Arte Popular (MAP).

‘‘Hay una evidente pérdida de materiales y tiene relación directa con la inconsciencia que hay de la explotación de los recursos”, sostuvo la curadora Manuela López Mateos al hablar sobre la muestra en la que la indumentaria es protagonista y el huipil es una guía. Los tiempos de la tierra para recolectar las materias, el hilar y teñir de las piezas textiles son fundamentales.

‘‘Últimamente hay un auge en México y el mundo de la apropiación en una línea muy delgada que la separa del plagio, donde la producción artesanal tiene un impacto en la industria de la moda’’, añadió.

Lo que no se comprende, no se quiere

Con una visita al museo se aprende a mirar de cerca y distinguir prendas impresas en China, y no nacionales tradicionales, bordadas a mano, por ejemplo. Lo que no se comprende no se quiere , expresó Manuela López Mateos; por eso el interés fue ‘‘traer a la ciudad una rápida revisión de qué es la riqueza textil, el algodón o el añil, cómo se tratan y se usan. Siento que en las urbes es una idea muy vaga la que tenemos, el acercamiento siempre es hacia lo estético y no tomamos en cuenta lo que hay detrás, como la vida del artesano o cómo se hace un lienzo de algodón.”

Un ejército de hormigas de blanca seda, se esparce en patrones circulares sobre un lienzo oaxaqueño de San Pedro Cajonos, todo bordado a mano. La pieza es un aporte de la colección del artista Francisco Toledo, ‘‘gran gestor y defensor de los recursos naturales. Me atrevería a decir que la explosión que ha tenido Oaxaca en la producción artesanal ha sido gracias a que él ha retomado trabajar con materiales así de complejos”.

Es una de las aproximadamente 360 piezas reunidas en la muestra que se aloja en los 500 metros de la sala del primer piso del museo ubicado en la esquina de Revillagigedo e Independencia, Centro Histórico. ‘‘Vincular la biodiversidad y el arte popular” es parte de la finalidad, para difundir las técnicas, materias y procesos en la labor de los pueblos de México para la creación de piezas textiles muy dependientes de los tiempos de la tierra, apuntó Manuela López Mateos.