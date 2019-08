Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 4 de agosto de 2019, p. 29

Con más de 15 mil alumnos en todo el país, en su mayoría en municipios de alta y muy alta marginación, el Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), que desde el pasado 31 de julio es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, iniciará una nueva fase de consolidación con la primera etapa de construcción de sus planteles, en los que atenderá, en cada uno, a un máximo de mil 600 jóvenes.

En entrevista con La Jornada, Raquel Sosa Elízaga, coordinadora general de las UBBJ, explica que se prevé la rehabilitación de entre 15 y 18 espacios construidos o parcialmente edificados, pero el resto (se planea tener cien planteles) sí son construcciones nuevas , un desafío que reconoce es enorme, pero que, además del apoyo de dependencias federales, autoridades estatales y municipales, cuenta con la solidaridad de las comunidades donde se han instalado. Se trata de un proyecto enraizado firmemente en los pueblos, en sus necesidades y problemas .

Con una plantilla de 800 docentes, elegidos de entre 36 mil aspirantes de todo el país, destaca que las UBBJ cuentan ya con 37 carreras diseñadas con pertinencia social y cultural. Con pequeñas variaciones, agrega, se pueden aplicar en diferentes zonas del país, como ocurre con la licenciatura de patrimonio histórico, cultural y natural, que se imparte en la comunidad de Tlaltizapán, Morelos, con tradición náhuatl, y que con adecuaciones se aplicará en Tihosuco, Quintana Roo, cuna de la guerra de castas en la península de Yucatán.

Valiosa colaboración

Sosa Elízaga, quien recibirá la próxima semana su nombramiento oficial como coordinadora general de las UBBJ, suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a la instalación de su órgano de gobierno, afirma que el apoyo más importante y conmovedor que hemos tenido es el de las comunidades .

La donación masiva de terrenos y de bienes comunales, de comisariados ejidales y de los propios ayuntamientos, asegura, ha sido extraordinaria, una colaboración inmensa. Y desde luego, la participación viva de la gente, que también ha recibido a los jóvenes en sus casas para que puedan iniciar sus estudios profesionales; ya hasta se autodenominan tutores de los muchachos .

Como ejemplo, cita la labor de campesinos de Xochistlahuaca, Guerrero, quienes realizaron el desmonte del terreno donde se edificará su universidad, como una aportación de trabajo colectivo para el beneficio de los estudiantes y de sus comunidades.

En cuanto a la respuesta de los jóvenes al programa de las UBBJ, afirma que ha sido entusiasta.

“Hemos podido demostrar algo que es fuera de toda norma, de los especialistas y todo el menosprecio que han mostrado algunas personas que no conocen lo que estamos haciendo, porque estos muchachos no son los estudiantes tradicionales que llegan del bachillerato a la universidad, no todos tienen entre 18 y 19 años. La mayoría van de los 22 a 28 años en un 80 por ciento de los casos. Son jóvenes que trabajan y han formado familias con hijos pequeños.