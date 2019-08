Enclavada en el norte del estado, esta comunidad con predominio de la etnia mazahua es una de las que enfrenta mayores condiciones de pobreza en la entidad. Ayer, los asistentes a la concentración escucharon al mandatario, que visitó el hospital rural del IMSS como parte de su gira de supervisión de las instalaciones médicas en zonas de alta marginación: Muchos años recorriendo el país y ahora que soy Presidente no me hallo en Palacio Nacional y estoy recorriendo el país .

Reiteró que durante los próximos dos años se invertirán 40 mil millones de pesos en cada ejercicio, que contemplan el suministro total de medicamentos, nada de cuadros básicos . Pero, además, con ello se financiará la formación de médicos que ocupen las plazas que faltan.

No es que tenga yo como obsesión estar criticando la política neoliberal, pero la verdad se pasaron. Con el rechazo a los jóvenes que querían estudiar medicina, con la mentira que no pasaban el examen de admisión para que de esa manera creciera la matrícula en las universidades privadas, ¿qué causaron? Ahora resulta que no tenemos los médicos que necesitamos. Una mentalidad irresponsable, obtusa, la que prevaleció. Por eso ahora estamos pagando las consecuencias, hay vacantes en el Seguro Social que no se ocupan .

Por ello apeló a sumarse a la convocatoria que se lanzará para revertir esta situación que se acentúa particularmente en la carencia de especialistas en las zonas rurales.

Quiero decirles que este programa de salud es importantísimo. Todo lo demás va caminando, la economía, a pesar que apostaban nuestros adversarios, los nostálgicos de la política neoliberal o del antiguo régimen, que iba a haber recesión, que iba a haber fuga de capitales, que iba a haber devaluación. ¿Se acuerdan cuánto miedo infundían?, pues resulta que nada de eso ha sucedido , dijo.

Sólo admitió que a partir de este sábado el peso ya no es la moneda que más se ha fortalecido desde que llegó a la Presidencia, pues la amenaza de aranceles entre Estados Unidos y China afecta a México, lo que ya produjo que el yen desplazara al peso mexicano como la moneda más fortalecida.

En su oportunidad, el gobernador Alfredo del Mazo dio a conocer que iniciarán un programa de rehabilitación de los mil 221 hospitales que conforman la red de instalaciones del sector salud estatal, que involucrará inversiones públicas durante los próximos tres años

Ahorros en Pemex

Por la tarde, en Amanalco, López Obrador aludió a la revisión del contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos (Pemex) que fue firmado este viernes, en el cual, informó, la instrucción fue no afectar los derechos de los empleados. Por eso se mantuvieron sus prestaciones y se rechazó una propuesta de la dirigencia sindical, que ofreció incrementar la edad de jubilación del personal sindicalizado de Pemex, misma que fue rechazada para no afectar a los trabajadores .

En contraste, se determinó reducir sustancialmente el pago de viáticos a los dirigentes sindicales, con lo cual Pemex se ahorrará mil 600 millones de pesos.