l domingo 11 los argentinos elegirán en elecciones primarias entre las diferentes fórmulas partidarias para renovar al presidente y al vicepresidente además de 130 miembros del Congreso. El partido que no obtenga en esas elecciones al menos el 1.5 por ciento de los votos no podrá participar en las elecciones generales que se realizarán en octubre próximo. Participarán siete frentes: los principales son el oficialista, que abandonó su nombre de Cambiemos y se llama ahora Juntos por el Cambio; el frente peronista de derecha-kirchnerista, que incluye algunos partidos de la izquierda tradicional, como el Comunista o de centroizquierda y se llama Frente de Todos. Más a la derecha están el Frente Consenso Federal, el Frente Despertar, el Frente Nos y el Frente Patriótico; por último, por la izquierda se presenta el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, que reúne cuatro partidos de origen trotskista. Las elecciones, dice Página 12, se realizarán en plena subida del dólar y del riesgo país, que llegó a 832 puntos y cuando, según Clarín, hasta ahora macrista, la inflación mensual llega a 2.4 por ciento, crecen imparables la pobreza y la desocupación y sobre 12 encuestas de opinión 11 dan como ganadora a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Siempre Clarín reporta que la diferencia oscilaría en siete y dos puntos, no excluye que se pueda conocer al ganador ya desde el primer turno, sin necesidad de ballotage, pues podría superar 45 por ciento de los votos y, por último, informa que dos grandes empresas que se habían comprometido a participar en la renovación de la terminal de ómnibus de Buenos Aires, desistieron de la operación.