▲ Oficiales de policía detienen a un joven durante una manifestación no autorizada en el centro de Moscú. Foto Ap

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 4 de agosto de 2019, p. 21

Moscú. Sábado de lluvia y sol, sucediéndose mientras los efectivos de las unidades antidisturbios y de la Guardia Nacional ocuparon desde temprano el centro de Moscú, cortando el acceso por las calles aledañas para evitar que los inconformes se manifestaran, es el panorama que tuvo la capital rusa ayer, junto con el repentino y gratuito concierto de rock organizado por las autoridades en el Parque Gorki con una apetecible feria de carne asada y cerveza a precio asequible.

No es la primera vez que se aplica la política del palo y la zanahoria, pero sí llamó la atención que no todos los grupos de rock aceptaron deleitar al público ni el regalo surtió el efecto deseado en la mayoría de quienes desafiaron las advertencias de no acercarse a la zona de la protesta convocada, esto es, muchos jóvenes que prefirieron a la diversión correr el riesgo de ser golpeados o detenidos al azar. Hacia las 19 horas el número de detenidos ya rondaba 685.

En consecuencia no hubo este sábado ni marcha por los bulevares del centro, ni plantones individuales que no requieren autorización ni una concentración silenciosa en diversos puntos, aunque por momentos, y a pesar del desproporcionado despliegue policial, afloraron todas estas muestras de inconformidad.

Las detenciones empezaron mucho antes de la hora del comienzo anunciado de la protesta –que era a las 14 horas– y prosiguieron a lo largo de la tarde, de manera totalmente aleatoria y la mayoría de las veces, tan preventiva como ilegal: antes de cometer ningún delito.

Así sucedió con Liubov Sobol, candidata a diputada con registro denegado y en huelga de hambre desde hace 20 días, arrestada por una decena de uniformados apenas puso un pie fuera de su oficina, y con otro candidato, Konstantin Yanskauskas, detenido sin mediar explicación al salir de la cárcel tras una condena de ocho días. Varios reporteros, no obstante estar debidamente identificados como periodistas, acabaron entre rejas