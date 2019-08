Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 4 de agosto de 2019, p. 24

Ciudad Juárez, Chih., El conductor de noticieros de televisión y director del Canal 28 en esta ciudad, el periodista Hugo Valles, denunció en sus redes sociales que fue víctima de un intento de secuestro la tarde del 2 de agosto, y que sujetos rompieron el cableado eléctrico de la televisora donde él conduce un noticiero de lunes a viernes.

Detalló que el jueves pasado, “venía de una tienda Walmart ubicada en la avenida Ejército Nacional y poco después me di cuenta de que una camioneta, tipo Windstar estaba detrás de mí y venía muy pegada, siguiéndome.

Cuando llegué a la avenida Valentín Fuentes, a poco más de un kilómetro de distancia, di vuelta a la derecha; pero no me fijé que estaba cerrada y ahí fue donde quisieron aprovechar y me bloquearon la marcha , detalló Valles en entrevista telefónica.

Agregó que desde la camioneta los sujetos, de unos 25 años de edad, le gritaron: ¡párate, cabrón! , pero no hizo caso y huyó de reversa hacia la avenida Ejército Nacional.

Agregó: Los presuntos secuestradores me siguieron hasta la entrada del fraccionamiento donde vivo, y ahí se quedaron un tiempo .

Narró que la mañana del jueves pasado, al llegar a las oficinas de la televisora Canal 28 donde labora, encontró la instalación eléctrica destruida y tuvo que cancelar la emisión de su noticiero vespertino Expectativa Noticias.