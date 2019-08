Queremos mostrar cómo es la interacción real de las personas con la lucha libre, cómo te metes en este universo fantástico por un lado, pero también que sea algo muy real, algo que tenemos muy clavado todo el equipo (el editor Everardo Ferrer, el guionista Dan Lee y el mismo Canek Jr.) es que las historias puedan conectar con las personas , agrega.

Valdés, quien ha publicado relatos del equipo de superhéroes mutantes Hombres X y del Hombre Araña para la editorial estadunidense Marvel, destacó que “haciendo el cómic de Canek Jr. me siento como niño chiquito con sus muñecos, creando sus aventuras.

Entre Canek Jr. y otros proyectos es como estoy viviendo; hace varios años que no hago publicidad, nada más dibujo, si bien muchos de los cómics tienen que ser para publicidad, incluso estoy haciendo historietas para unos gimnasios en Dubai, pero sólo estoy viviendo de hacer cómic , afirmó Raúl, autor del superhéroe cómico Shine! junto con el guionista Óscar Amador (http://www.livingwithshine.net).

“Hacer Canek Jr. es una de las cosas más padres que me ha tocado en la vida, como cuando hice Shine!, Vigilantes, Angeleros, son cosas que me permitieron jugar y hacer las cosas con todo el corazón. El narrador gráfico se mueve sobre todo porque lo que mira y lee no le es suficiente, por tener la necesidad de contar tus propias historias, estoy haciendo el cómic de luchadores que me hubiera encantado leer”, remató.